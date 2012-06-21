У святкові вихідні в березні "Укрзалізниця" призначила 9 додаткових поїздів, найближчими днями будуть призначені ще кілька.
Про це повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Twitter.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2018 році», 9 березня (п'ятниця) також стане вихідним днем. Таким чином, на вітання жінок у чоловіків буде чотири дні з 8 по 11 березня.
"На ці святкові вихідні (а їх буде аж 4) вже призначені 9 додаткових поїздів. У найближчі дні за найпопулярнішими напрямками ще призначимо додаткові поїзди", - зауважив Кравцов.
Так, поїзд № 224/223 Одеса - Київ курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках.
Поїзд № 258/257 Одеса - Львів відправлятиметься 7 та 10 березня, у зворотному напрямку - 8 та 11 березня.
Поїзд № 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів курсуватиме 7 та 10 березня до Західної України, а 8 та 11 березня - у зворотному напрямку.
Поїзд № 177 Київ - Хмельницький здійснить рейси 8 та 11 березня. Поїзд № 152/151 Київ - Херсон здійснить рейси 8 березня.
Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня. Поїзд № 179 Дніпро - Київ. Рейси 8 та 11 березня.
Поїзд № 197/198 Київ - Ковель курсуватиме 7 і 11 березня. Призначено також додатковий рейс швидкісного поїзду № 787/788 Харків - Костянтинівка на 7 і 8 березня.