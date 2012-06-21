Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Попри всі належні заходи, які проводить в період карантину Національний банк України, за останній місяць відчутно скоротилися міжнародні резерви регулятора. За інформацією НБУ, такі втрати становили 1,7 мільярда доларів, а це 7,8% від загального показника золотовалютних резервів.
Керівництво Нацбанку такі втрати пояснюють тим, що протягом березня 2020 року регулятор проводив значні інтервенції, включаючи міжбанківську валютну біржу, задля можливого підтримання курсу гривні до іноземних валют та щоб не допустити панічного викупу валюти населенням.
Так, саме з цією метою було продано 2,2 мільярда доларів. Ще 1,24 мільярда доларів придбав Кабінет Міністрів, щоб скерувати ці кошти на погашення державної заборгованості.
Водночас, Нацбанк повідомляє, що уряд протягом цього періоду активно залучав кошти. Так, уряд за рахунок розміщення ОВДП залучив 873,2 млн доларів та 276,9 млн євро.
Експерти зазначають: включаючи всі чинники, вартість міжнародних резервів зросла протягом березня 2020 року на 16,6 млн доларів. Обсяги резервів Нацбанку нині можуть покрити імпорт протягом 3,7 місяця.