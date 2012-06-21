Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За інформацією Держстату України, реальна заробітна плата у державі в березні 2020 року порівняно з лютим зросла на 4,8%, а в річному вимірі — на 9,3%. Таким чином, у середньому зарплати в Україні у березні 2020 року зросли на 600 гривень.
Як повідомляє Держстат, найбільші зарплати на сьогодні отримують працівники IT-галузі — 23 тисячі гривень. А в цілому їхні зарплати порівняно з лютим 2020 року зросли майже на 25%.
Найнижчі зарплати були у працівників сфери охорони здоров’я — трохи більше 8 тисяч гривень.
Найбільші зарплати у регіональному розрізі в Україні були в Києві — 17990 гривень.
Як інформують державні центри зайнятості України, сьогодні найбільше вакансій серед представників низькокваліфікованої праці. Зараз у Києві є 8 тисяч вакансій, проте це на 34% менше, ніж було у 2019 році. Столична влада інформує, що сьогодні необхідні дорожні працівники, двірники, слюсарі-ремонтники, медсестри, касири, продавці, водії, муляри, електромонтери.
Зарплати, які пропонують таким категоріям працівників, різні. Так, працівники, які виконуватимуть низькокваліфіковану працю, отримуватимуть не більше 6 тисяч гривень, технічні працівники —7 тисяч гривень, співробітники торгівлі — 7,6 тисяч гривень, кваліфіковані працівники — близько 8 тисяч гривень.