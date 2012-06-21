Сергій КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Щоденні повідомлення про обстріли чи інші збройні провокації з боку представників проросійських незаконних збройних формувань є постійним нагадуванням про те, що ворог досі тут і він добровільно ніколи не піде з окупованої ним території. Те ж саме підтверджує і періодична сумна інформація про втрати: приміром, у березні загинули 14 захисників України…
Втім, не варто вважати, що бійці ООС у ситуації, коли проросійські бойовики свідомо і брутально порушують Мінські домовленості про припинення вогню, тільки ховаються від обстрілів і не роблять спроб вгамувати агресорів. Звісно, роблять і досить ефективно. Як повідомили в штабі ООС, протягом згаданого березня, за підтвердженими даними розвідки, по той бік лінії зіткнення загинули 51 представник російсько-окупаційних військ, а ще 113 отримали різноманітні поранення. Також українці бійці знищили чотири військові автомобілі противника, по дві броньовані машини БМП і МТЛБ, міномет та розвідувальний безпілотник.
«Об’єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу», – наголошують у штабі ООС.