Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Керівництво Національного банку України зазначає, що процес масового зняття депозитів населенням, який відбувався у березні, успішно минув. Нагадаємо, як повідомляв регулятор, протягом березня 2020 року українці зняли зі своїх депозитів 2,75 млрд гривень.
У Нацбанку вважають, що тепер населення так само активно повертає гроші на депозити фінансових установ і констатує, що жодних обмежень щодо зняття коштів із вкладів чи закриття депозитних рахунків не буде.
Проте, як зазначав «Урядовий кур’єр», попри такі заяви регулятора, банки не повертають вчасно депозити, особливо валютні.
Треба зазначити, що, на думку керівників деяких фінансових установ, вони мали непогане збільшення обсягів депозитів і за підсумками березня 2020 року.
Так, приміром, голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко зазначив, що в березні клієнти фінансової установи розмістили на депозитах 1 млрд гривень своїх заощаджень. Причому, за словами керівника фінустанови, переважна більшість фізичних осіб зробили це у режимі онлайн, тобто не виходячи в період дії карантину з дому.