Інна ОМЕЛЯНЧУК,
"Урядовий кур’єр"
На Рівненщині винайшли кілька способів освячення Великоднього хліба. Хтось, іще від опівдня суботи, крокував на подвір’я перед храмом: віряни дотримувалися дистанції, а священники періодично виходили й окроплювали паски святою водою.
У містах об’єднання співвласників багатоквартирних будинків домовлялися з панотцями, щоб ті освятили кошики, виставлені на подвір’я. Та чи не найоригінальніший спосіб придумали в містечку Березне. Настоятель однієї з парафій отець Назарій під образами та хрестом проїхався містом на підводі та освятив кошики, які вже вишикували перед дворами. Святково вбрані були навіть коні. Отак і мінімізували контакти.
До слова, місцева влада попередньо відпрацювала зі священниками всіх конфесій алгоритм дій на Великдень. На щастя, його не порушили. Тепер залишається втриматися від походу до храмів та на кладовища в поминальну неділю. До того ж, її перенесли.