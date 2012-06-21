Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Бериславському педагогічному коледжі імені В. Ф. Беньковського, що в Херсонській області, відкрито модульну транспортабельну котельню «VITOMODUL 1200», яка не працювала протягом семи років.
На важливості створення комфортних умов для дітей наголосив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв. Він зазначив: «Якщо дитина побачить, що в області створюються умови для того, аби їй було зручно та комфортно навчатися, то вона не буде розглядати університети інших областей. Ми не можемо заборонити абітурієнтам виїжджати за межі області здобувати вищу освіту, але в наших силах показати всі переваги вишів Херсонщини. Для цього ми створюємо необхідні умови та сплачуємо навчання за гостродефіцитними спеціальностями».
Введення в експлуатацію котельні відбулося завдяки виділеним з обласного бюджету коштів у розмірі 1,2 мільйони гривень. Особливістю котельні є її автономність, автоматизованість, екологічність та енергоефективність. Загальна економія на обслуговування в опалювальний сезон складатиме 164 тисячі гривень. Заощадження газу за рік складає до десяти тисяч кубів у сумі близько 148 тисяч гривень за ціною січня 2019-го року.