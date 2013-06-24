Днями в Берліні запрацював перший у Європі український центр єдності. Його відкрила урядова делегація на чолі з міністром соціальної політики, сім’ї та єдності Денисом Улютіним у партнерстві з урядом Німеччини. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Це частина системної політики держави щодо українців за кордоном. У країнах ЄС під тимчасовим захистом нині перебувають понад 4,3 млн громадян, з них близько 1,2 млн — у Німеччині. Саме тому Берлін став місцем відкриття першого і найбільшого центру.

«Ми маємо зберігати зв’язок з нашими людьми за кордоном і створювати умови для добровільного повернення додому. Наступні центри плануємо відкрити у Швеції та Чехії й згодом в інших країнах, де у зв’язку з війною перебуває найбільше українців», — зазначила Юлія Свириденко.

З перших днів роботи центр у Берліні уже відвідали понад 100 українців. Тут доступні послуги від Пенсійного фонду України, допомога з оформленням документів від ДП «Документ» та підтримка щодо повернення в Україну через житло і роботу. Для дітей і молоді є програми, зокрема від PLAST (Українська скаутська організація в Берліні). Є можливості для навчання та програми перекваліфікації, зокрема Tech Hub від Diia.City Union. Також у центрі діє виставковий артпростір. Важливо, що там працюють саме українські фахівці.

Очільниця уряду подякувала Раді ЄС та уряду Німеччини за надане приміщення і підтримку, а також міжнародним і українським партнерам, які долучилися до роботи центру, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Ілона Гавронська зазначила, що Unity Hub Berlin відкритий для українських організацій, які можуть проводити тут власні заходи, презентації та ініціативи, повідомляє Мінсоцполітики.