Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
28–29 липня цього року в у парку «Анталька» відбудеться етноекофестиваль «Skylinе», організатором якого є Бершадська районна державна адміністрація. Програма передбачає низку цікавих заходів – майстер-класи, ярмарки, дитячі розваги, спортивні змагання. Виступатимуть популярні естрадні гурти. Вхід – вільний.
Одна з тематичних локацій міститиме екологічну зону, за яку відповідатимуть вихованці учнівських лісництв Сумівської та Флоринської шкіл за підтримки ДП «Бершадський лісгосп».
У рамках заходу передбачено яскраві виступи екологічних агітбригад від вихованців учнівських лісництв «Юні друзі лісу» та «Зелений світ». Крім цього, відвідувачі фестивалю побачать творчу виставку дитячих робіт та презентаційний звіт напрацювань юних лісівників. Зокрема, школярі Флоринської ЗОШ підготували для молодших відвідувачів «Антальки» цікавий пізнавальний квест. В екозоні також діятиме виставка-продаж декоративного посадкового матеріалу дерев та чагарників, тому всі охочі зможуть придбати живу окрасу для свого двору чи саду, а також отримати консультацію професійних лісників щодо догляду за посадковим матеріалом.