В Ізраїлі археологи з Університету Маккуорі при проведенні розкопок у загубленому біблійному місті Хирбет-ель-Раї виявили рідкісну статуетку ханаанського бога Ваала і бронзову статуетку, яка зображує теля.
Короткий звіт про відкриття опубліковано на сайті університету. Повідомляється, що вік знайдених артефактів становить понад 3300 років.
Артефакти виявили в загубленому місті, яке, як вважають вчені, може бути пов'язане з легендарним царем Давидом. Також були знайдені дві печатки і ханаанський та філістимлянський глиняний посуд XII століття до нашої ери.
Ханаанський бог Ваал зображений у грізному вигляді - він готується вразити своїх ворогів. Ця статуетка виготовлена з бронзи. Що стосується теляти, то воно нагадує археологам біблійну притчу про «золотого тельця». Статуетки були знайдені в різних місцях на майданчику, відведеного під розкопки.
Археологи виявили культурні шари XII-X століть до н.е. Вони відносяться до ханаанського періоду заснування міста і періоду панування філістимлян, а також на період виникнення царства юдейського. Дослідники виявили докази сильної пожежі, зокрема, обпалену цеглу, сліди обвугленої деревини і безліч пошкоджених вогнем керамічних посудин.
Це збігається з біблійним оповіданням про те, що це місто піддавалося набігам амалекитян. У біблійній книзі Самуїла місто згадане під назвою Ціклаг. За біблійними переказами, філістимлянський цар Акишев Гатських передав Ціклаг царю Давиду.
Давид широко відомий - це він убив великого філістимлянського воїна Голіафа. Вважається, що місто Ціклаг було передане Давиду, коли він втік від царя Саула. Після смерті Саула Давид став царем у Хевроні, але зберіг і свою владу над Ціклагом, який став одним із найвеличніших міст в царстві юдейському.
На думку археологів, нові знахідки лише підтверджують, що розкопане поселення є біблійним містом царя Давида. Вивчення культурних шарів ясно показує, що філістимлянський період правління тут тривав відносно недовго. Це узгоджується і з біблійними оповідями.
Під час розкопок також було знайдено посудини для зберігання масла і вина, тайник з крем'яними «заготовками» для серповидних лез, ханаанські написи, масляні лампи і переносну святиню.
Крім того, було виявлено залишки монументальних будівель і декількох житлових будинків. В одній з монументальних будівель, найстарішій із знайдених, збереглася кімната, де археологи виявили обпалені кістки і культові предмети. Деякі з них, як встановили вчені, були виготовлені на Кіпрі. Такі предмети і архітектура вказують на те, що в місті Давида існувало складне суспільство, що користувалося великими міжнародними зв'язками.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»