Центр при Новопсковській центральній районній бібліотеці працюватиме за трьома основними напрямами: організація дозвілля молоді, неформальна освіта (вивчення польської і англійської мови) та краєзнавчий туризм.
Як зазначила заступник начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Євгенія Ратіхіна, сьогодні пріоритетом молодіжної політики України є розвиток мережі молодіжних центрів та просторів.
Наразі на Луганщині функціонує 12 таких просторів.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»