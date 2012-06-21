Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У всі бібліотеки прифронтового міста Торецька на Донеччині вже надійшли примірники книжки «До побачення, Даринко!», яку написав і передав з Києва письменник Тарас Петерсон. Оповіданням про місцеву дев’ятикласницю Даринку Каземірову літератор відгукнувся на її трагічну загибель 28 травня внаслідок мінометного обстрілу селища Залізне з позицій проросійських незаконних збройних формувань.
15-річна школярка з Торецька, готуючись до екзаменів, приїхала сюди до бабусі й дідуся і саме була на подвір’ї, де вибухнула одна з мін. «Усе, що залишилося нам, — це пам’ять про цю світлу дівчинку. І ми намагаємося розповісти всім, хто згоден нас почути, про це життя, яке закінчилося на самому злеті», — каже автор книжки.
Експертам вдалося довести, що проросійські бойовики того дня стріляли по мирному населеному пункту із забороненої мінськими угодами великокаліберної зброї з території шахти імені Гагаріна в окупованій Горлівці. А через кілька днів після трагедії на засіданні Ради Безпеки ООН міністр закордонних справ Павло Клімкін показав присутнім фото Дарини Каземірової й звернувся із запитаннями до представників Росії: «Це снаряд з останнього «гумконвою»? Чи проросійські сили купують важкі снаряди в місцевих супермаркетах? На жаль, це риторичне запитання».