Історичну кінодраму Олексія Шапарєва «Крути 1918» завершено. Компанія Good Morning Film представила роботу Державному агентству України з питань кіно. Ця повнометражна стрічка — реальна історія про бій на залізничній станції Крути взимку 1918 року, коли чотири сотні українських студентів і гімназистів стали проти багатотисячної російської Червоної гвардії. На тлі доленосних подій у країні двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у прекрасну Софію.
Станцію Крути нині в Чернігівській області вирішили знімати у селі Сигнаївка на Черкащині. У зйомках було задіяно майже 1000 акторів і 2000 одиниць зброї, у батальних сценах брали участь 150 військових Нацгвардії України. Деякі жителі сіл Сигнаївка та Матусів також брали участь у зйомках окремих епізодів. Здебільшого ж фільм знімали у Києві — на Софійській площі, в Київській фортеці, в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького та на вулицях міста.
«Ми покладаємо на цей фільм великі надії, адже це перша масштабна кінострічка, присвячена героїчному подвигу української молоді в бою під Крутами», — зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.
Кінопроект повнометражного фільму «Крути 1918» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно у сесії ігрових тематичних фільмів (до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки, до 100-ї річниці бою студентів під Крутами). Проект одержав державну фінансову підтримку 25 941 300 гривень. Загальна вартість виробництва фільму становить 52 мільйони гривень.
Ролі у фільмі виконали Євген Ламах, Надія Коверська, Андрій Федінчик, Олексій Тритенко, Віталій Салій, Олександр Піскунов, Максим Донець, Дмитро Ступка, Остап Ступка, Наталя Васько, Роман Ясіновський, Богдан Юсипчук та інші.
Як повідомляють у Держкіно, стрічка вийде у широкий кінотеатральний прокат 7 лютого 2019 року, до роковин знаменитого бою.