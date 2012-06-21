Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 14 травня працював на Рівненщині. Зокрема, в селі Біла Криниця під Рівним він відвідав перший в області центр безпеки, який обслуговує 5-тисячну громаду. У будівлі площею майже 200 квадратних метрів, що зведена коштом сільської ради, дислокується пожежно-рятувальна команда, ФАП та поліцейський офіцер. Таке компактне розміщення оперативних служб дозволяє ефективно діяти у відповідних ситуаціях. Тут мають сучасний пожежний автомобіль, рятувальне обладнання, навчальні кімнати, дитячий клас.
Подібні центри безпеки дуже популярні в Польщі, де професія рятувальника особливо престижна. Так і є: це спільний проєкт громади, головного управління ДСНС в області та програми «Польська допомога». 12 пожежників-добровольців та 4 водії, які пройшли навчання в Польщі, — такий склад місцевої пожежно-рятувальної команди.
Біла Криниця — центр новоутвореної ОТГ, вибори в якій відбудуться в жовтні. «Ця громада — приклад для інших, — каже Олексій Чернишов. — Торік тут запрацювала нова амбулаторія, будинок культури став центром дозвілля: тут велика актова зала, є сучасні тренажери, кімнати для роботи гуртків. Децентралізація працює там, де є працьовиті люди».
А в Рівному держава підтримає будівництво мультифункціонального спорткомплексу на 3 тисячі місць. Причому, незважаючи на те, що ДФРР значно схуд через спрямування коштів у фонд боротьби з коронавірусом, — пообіцяв міністр. І відзначив: важливо, щоб такі споруди були в кожному обласному центрі, бо це — наше майбутнє. До речі, об’єкт, на якому за два роки вже виконано половину робіт, має співфінансування і з місцевих бюджетів.
«Переконаний, що спорткомплекс може стати точкою росту регіону і дозволить виховати нові покоління лідерів спортивної галузі. Мультифункціональна арена дасть змогу проводити заходи державного та міжнародного рівнів — бізнесові, культурно-розважальні та спортивні», — розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.