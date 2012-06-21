Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Зарядити електромобіль «Тесла» та інші марки за 15 хвилин – не фантастика, а реальність, яка от-от з’явиться під Рівним, у приміській Білій Криниці, що на міжнародній трасі Київ – Чоп. Проєктанти вже представили громадськості детальний план території для будівництва нової автозаправної станції.
Сьогодні в Рівному діє 11 електрозаправних станцій, – але всі вони низької швидкості. Нова буде надшвидкісною й матиме потужність зарядки пістолету понад 150 кіловат. А це означає, що зарядити свою автівку водії зможуть за 15 хвилин.
Загалом в Україні таких надшвидкісних зарядок лише 18. А кількість електромобілів зростає: зокрема, лише на Рівненщині їх 778. В Україні ж цифра наближається до 17 тисяч. «Тож завдяки таким станціям доїхати з одного міста в інше буде значно простіше. Не менш важливий і екологічний аспект: адже жити в Україні нам і нашим дітям», – каже виконувач обов’язків голови Рівненської РДА Сергій Подолін.