Тепер Біловодська центральна районна лікарня має у діагностичному арсеналі 16-зрізовий комп’ютерний томограф з інжектором, який виконує повний спектр нативних та контрастованих досліджень, що повністю задовольняє потреби відділення інтенсивної терапії.
Як повідомляє прес-служба Біловодської об’єднаної територіальної громади, на це очікували давно. За словами головного лікаря Романа Чередниченка, раніше у разі тяжких черепно-мозкових травм, коли виникала нагальна потреба точної діагностики, медикам доводилося домовлятися з колегами й відправляти пацієнтів у тяжкому стані за 100—150 км.
Проектом про перспективи формування нової системи адміністративно-територіального устрою Луганщини передбачено утворення шести районів. Один з них буде із центром у Біловодську, тож лікарня тут має бути такою, щоб надавати послуги жителям великої території.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»