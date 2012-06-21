Бюджет Біловодської ОТГ минулого року склав 1 мільйон 050 тисяч гривень. І в громаді вирішили за його рахунок вирішити низку соціальних проблем.
Як повідомляє пресслужба Луганського регіонального офісу Програми U-LEAD з Європою, для забезпечення якісним мобільним зв’язком жителів села Плугатар (близько 630 мешканців) було придбано та встановлено підсилювач мобільного зв’язку.
Благоустрій біля Новодеркульського сільського Будинку культури створив комфортні умови проведення змістовного дозвілля та культурно-масових заходів для 2700 жителів Данилівського старостинського округу. А у Новоолександрівському окрузі для облаштування спортивно-ігрового майданчика придбали та встановили 16 вуличних спортивних тренажерів, які враховують потреби як жінок, так і чоловіків.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»