Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Проводиться облаштування в селі Боголюбове музейно-культурного комплексу, який стане привабливим насамперед для внутрішніх та іноземних туристів.
Як повідомив голова ОТГ Юрій Бова, в основу експозиції буде покладено історичну подію — битва на берегах річки Ворскла 12 серпня 1399 року, де зараз розташований цей сільський населений пункт. Тоді у жорстокому двобої зійшлися війська Золотої Орди та східноєвропейського союзу.
Підготовка ведеться за кількома напрямками. Один з них — ремонт сільського клубу, де буде розташований музей, інший — збір експонатів. Стосовно першого, то ремонтні роботи мають розпочатися наступного літа. А ось щодо другого, то організатори музейного закладу повним ходом збирають експонати.
На заклик поділитися тими чи тими раритетами відгукнулися краєзнавці — колекціонери старовини із Сум і Тростянця. Вони вже передали за описом кілька десятків експонатів, з-поміж яких амулети, наконечники, браслети, фрагменти прикрас, інші реліквії, що охоплюють чималий часовий період, у тому числі епоху скіфської культури.
Збір експонатів триває.