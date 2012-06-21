Монументальну гробницю третього століття нашої ери виявили болгарські археологи поруч із селом Маноле в районі болгарського міста Пловдив. Як повідомив за підсумками попередніх досліджень керівник розкопок, директор регіонального археологічного музею Пловдива Костадин Кісьов, розміри споруди 7 на 7 метрів, а висота 5 метрів.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Вчений припустив, що гробниця належить фракійскому власникові, який правив на території сучасної Болгарії в III столітті н.е., зазначивши, що її вік підтверджується і виявленим бронзовими монетами, викарбуваними саме в цей час.
Болгарська гробниця – друга аналогічна споруда виявлене археологами. Перша знаходиться на території Сербії, в районі давньоримського міста Вімінаціум. Саме там, за припущеннями вчених, був похований імператор Марк Аврелій Карін, убитий в 285 році (правил з 283 по 285 рр.).
«Гробниця в Маноле має точно такі ж розміри», – уточнив Кісьов.
Дослідження гробниці в Маноле триває, передбачається, що на пошук входу в її внутрішні приміщення буде потрібно близько місяця.