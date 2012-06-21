У Бресті встановили пам’ятник Берестейській або Радзивіллівській Біблії. Бронзову скульптуру виготовили як символ тисячолітньої історії міста.
Друк Берестейської Біблії білоруси вважають знаковою датою в історії Берестейщини, пише видання «Волинь».
Сьогодні влада регіону веде перемовини, щоб викупити оригінал книги, який нині перебуває у приватній колекції. Про це заявив мер міста Александр Рогачук під час відкриття пам’ятника.
Радзивиллівську Біблію у 1563 році видав князь Микола Радзивілл (Чорний), який є фундатором замку в селищі Олика Ківерцівського району. Це повний переклад Святого Письма польською мовою.
Як відомо, Микола Радзивілл був кальвіністом. Він – один із першопрохідців протестантизму на Волині. Кальвінізмом захопився тоді, коли на власні очі побачив позитивні зміни у розвитку Німеччини, де протестантський рух був дуже популярний. Саме тому Микола Радзивілл заснував у Олиці школу, в якій вчив селян грамоті. На території своїх володінь відкривав протестантські церкви, які називалися збори. Саме на його гроші в Бресті була видана славнозвісна Берестейська Біблія, на видання якої він витратив весь річний дохід від своїх помість. Всі кошти зароблені і в Несвіжі (нинішня Білорусь) і в Олиці. Микола Радзивілл був переконаним: щоби віра була сильною, людина має молитися не на латині (чужій для неї мові), а рідною мовою. Тоді вона розумітиме суть молитви.