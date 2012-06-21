У Британії пожежники з міста Сводлінкоут виїхали на виклик з гасіння фабрики. Коли вони прибули на місце пожежі, то якимось чином холодні потоки повітря зійшлися з гарячими і утворили явище, схоже на палаючий смерч. Навіть жителі Ноттінгема, що знаходиться в 50 милях від епіцентру пожежі бачили цей «вогняний жах». Рятувальники зафіксували на відео дивовижний потік вогню і виклали на своєму акаунті в Facebook.
«ВОГНЯНИЙ ЖАХ»
У Британії зняли палаючий смерч (ВІДЕО)
У Британії пожежники з міста Сводлінкоут виїхали на виклик з гасіння фабрики. Коли вони прибули на місце пожежі, то якимось чином холодні потоки повітря зійшлися з гарячими і утворили явище, схоже на палаючий смерч. Навіть жителі Ноттінгема, що знаходиться в 50 милях від епіцентру пожежі бачили цей «вогняний жах». Рятувальники зафіксували на відео дивовижний потік вогню і виклали на своєму акаунті в Facebook.