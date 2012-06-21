В одну з будівель британського парламенту, відому як Поткаліс-Хаус, минулої ночі пробралася лисиця, незважаючи на охорону біля дверей, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
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Звір минув охоронців, зайшов у будівлю і піднявся на ескалаторі на четвертий поверх. Що лисиця шукала в британському парламенті, незрозуміло.
Пізніше четверо поліцейських зловили лисицю, помістивши в дер’в'яну коробку, і випустили на набережну.
Один із членів парламенту так відреагував на подію: «З 2017 року у парламенті кояться дивні речі, але щоб таке ...»
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»