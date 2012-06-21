Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Східне партнерство продовжує залишатися серед пріоритетів зовнішньої політики ЄС. Найближчим часом Брюссель та його східні сусіди мають визначитися з майбутніми пріоритетам ініціативи на наступні десять років. Про це під час онлайн брифінгу, який відбувся після відеозустрічі міністрів закордонних справ ЄС за участі глав зовнішньополітичних відомств держав Східного партнерства, заявив Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. За його словами, «33 міністри отримали змогу ще раз продемонструвати єдність і відданість нашій співпраці та обговорити майбутнє партнерства після 2020 року». «Східне партнерство — це історія успіху, і ми хочемо, щоб вона тривала заради добробуту наших громадян», — наголосив Жозеп Боррель.
Головним темами розмови міністрів стали спільні дії у боротьбі з пандемією коронавірусу та відеоконференція лідерів країн-членів Східного партнерства, яка має відбутися 18 червня.
Як сказав Єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Олівер Варгеї, який також взяв участь у брифінгу, наразі Брюссель і столиці країн Східного партнерства мають спільне бачення майбутнього ініціативи. За його словами, головна мета — створити у країнах-партнерах здорову економіку.
Щодо політичного виміру Східного партнерства, то, як сказав Олівер Варгеї, тут позиція ЄС не змінилася. «Ми хочемо, щоб демократичні реформи просувалися», - наголосив він. Єврокомісар також додав, що кожна країна Східного партнерства може імплементовувати реформи у швидшому темпі й «досягти більшого у співпраці з ЄС».
Єврокомісар також нагадав, що під час пандемії ЄС мобілізував майже 1 мільярд євро на допомогу своїм східним партнерам. Частину з них спрямовано на закупівлю необхідних захисних матеріалів, тестів і медичного устаткування. Було також надано кошти на підтримку малому бізнесу у країнах-учасницях Східного партнерства, «щоб держави мали змогу пом’якшити економічний удар наслідків пандемії».