Черговий об’єктом відомої будівельної компанії «»АМК РЕМ-БУД» став підземний перехід для пішоходів у місті Буча Київської області, який має важливе значення для тисяч місцевих мешканців. Адже поруч великий житловий масив, чимало магазинів, активний автошлях, що вимагає добротної і зручної «підземки».

Будівельники вже демонтували старе покриття зі стін, розпочавши облицювальні роботи, зокрема, шпаклювання.

Найближчим часом вони реставрують фасадну частину, а саме – замінять полікарбонатний дах, укладуть нову плитку та замінять сходи, облаштують комунікацію і насамперед електричну розводку.

Як повідомляє прес-служба компанії, роботи ведуться з урахуванням потреб маломобільних груп населення, аби всі пішоходи могли безперешкодно користуватися оновленою «підземкою».

До речі, бучанський об’єкт один із десятків, на яких сьогодні працюють будівельники компанії в рамках Програми Президента України «Велике будівництво».