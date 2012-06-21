Вчені з Боннського університету знайшли в домініканському бурштині, розміром 2 сантиметри, крихітну ліву лапку викопної ящірки, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ. Вік знахідки – 15-20 мільйонів років.
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«Знайти у бурштині рештки древніх плазунів дуже рідкісне явище, частіше знаходяться доісторичні комахи», – каже Йонас Бартел, докторант Інституту геологічних наук з Університету Бонна.
Вчені дослідили знайдений зразок за допомогою мікрораманової спектроскопії, електронної мікропроби та вторинної іонної мас-спектроскопії. Ящірку класифікували до роду Anolis.
Аналізи показали, що передня стопа зламана у двох місцях, а один з переломів має незначний набряк.
Вчені вважають, що піднімаючись на дерево, ящірка контактувала з потоком смоли і не змогла уникнути липкої пастки, вона в ній зав’язла.
Через деякий час яшірка привернула увагу хижака, який зірвав її з дерева, залишивши в смолі ліву передню кінцівку. Пізніше смола затверділа і осіла у навколишньому ґрунті, що є початковою точкою її діагенезу, кажуть вчені.
На місці тріщини в кістці дослідники виявили і тріщину в самому шматочку бурштину. Вчені вважають, що через неї і потрапили хімічні речовини, які викликали хімічне розкладання лапки. Якщо спробувати дістати лапку з бурштину, вона зруйнується.
Раніше "Урядовий кур'єр" повідомляв, що вчені знайшли викопні рештки найстарішого відомого науці скорпіона. Скам’янілій знахідці понад 440 мільйонів років. Її виявили поблизу Ваукеша, штат Вісконсін, США.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»