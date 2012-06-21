Бурштин, виявлений у Північній М'янмі, зберіг структуру пір'я і надав більше інформації, ніж будь-які скам'янілості. Китайські вчені виявили хвостові пір'їни дивної форми в бурштині, яким 100 мільйонів років. Пір'я не належать жодним нині існуючим або відомим птахам, і вважається, що воно може мати соціальну функцію.
Знайдене пір'я має незвичайну структуру і яскраве забарвлення. Сучасні самці птахів використовують красиве пір'я хвоста, щоб привернути увагу самок під час шлюбних ігор. Вчені висунули версію, що знахідка могла мати подібне призначення у древніх птахів. Також дослідники припустили, що знайдені зразки пір'я не використовувалися для польотів птахів, зважаючи на їхню будову.
Це відкриття вказало фахівцям новий напрямок для вивчення еволюції древніх птахів.
У 31 фрагменті дослідженого бурштину збереглося пір'я довжиною до 5 сантиметрів. Орнітологи вважають, що древні птахи мали довжину не менше 10 сантиметрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»