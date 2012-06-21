Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Іпотечні програми набувають усе більшої популярності серед жителів Слобожанської столиці. Майже 20 молодих родин, 13 родин учасників АТО, чотири сім’ї зі статусом переселенців та чотири бюджетники скористалися можливістю отримати кредити у нинішньому році і вже оформили відповідні договори.
У 2020 році на молодіжне кредитування міським бюджетом намічено виділити 20 мільйонів гривень. Для тих претендентів, кому цьогоріч виповнилося уже 36 років і вони втрачають право на участь у програмі, окремою постановою уряду визначено право на пільгу. Вони також можуть використати свою можливість на одержання кредиту. З огляду на це, у бюджет міста було закладено трохи більше коштів.
Також у нинішньому році у Харкові запрацювала нова іпотечна програма кредитування для здешевлення кредитів. Завдяки їй можна взяти у комерційному банку кредит на 5 років зі ставкою на рівні 8% річних. Щоб скористатися цією програмою, необхідно відповідати усього двом вимогам: стояти на квартирній черзі і мати, за умовами банку, кошти на придбання житла.
«Укргазбанк» уже зголосився працювати з харків’янами за цією програмою. Він обіцяє давати кредит на житло, що будується, під 8,8%, що обійдеться бажаючим в 0,8%. Одним словом, практично безвідсотково. Таким чином, нова програма, як передбачає міська влада, залучить пільговиків з інших програм, а міська квартирна черга на житло помітно скоротиться.