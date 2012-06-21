У нинішній нелегкий економічно час втратити роботу — на жаль, не дивина. Експерт Міжнародної організації праці (МОП) Валлі Корбанезе переконана, що українська Державна служба зайнятості, яка приходить на допомогу людям у такій ситуації, має потенціал значно більший, ніж просто виплачувати фінансову підтримку.

Протягом останніх 25 років експерт консультувала країни, які проводили реформи у сфері зайнятості. В Україні, за її словами, вона побачила вищий рівень надання послуг та уваги до клієнта, ніж у багатьох країнах Східної Європи. Проте ще багато змін попереду.

Ключова ознака реформи державної служби зайнятості, яка нині відбувається в Україні, — необхідність звільнити її персонал від адміністративних завдань, щоб приділяти більше уваги потребам клієнтів. Тож місія МОП в Україні полягає в тому, щоб зробити роботу ДСЗ більш орієнтованою на клієнта та менш бюрократичною.

Як українці зазвичай шукають роботу? Запитують друзів чи знайомих: можливо, вони знають, у кого є вакансія. Люди покладаються більше на неформальні зв’язки, ніж на державні служби. Тому потрібно покращити репутацію ДСЗ і показати, що вона може допомогти людям знайти роботу. У межах проекту, який фінансує уряд Данії, українській ДСЗ допоможуть налагодити партнерські зв’язки з роботодавцями та громадянським суспільством.

Безробіття має високу ціну, яку доводиться платити людям і державі. Що довше людина без роботи, то більше негативного впливу на її фізичне та психологічне здоров’я. Робота дає відчуття власного значення та можливостей, а без неї втрачається мотивація, починається депресія й відчуття ізоляції.

Безробітні не можуть споживати як звичайні громадяни. Наприклад, вони не можуть дозволити собі мати всі необхідні товари довгострокового зберігання. А це гальмує розвиток промисловості.

У постанові №792, ухваленій Кабінетом Міністрів восени 2018 року, запропоновано нову модель обслуговування для державної служби зайнятості. Відтепер вона ґрунтується на профілюванні особистих потреб, індивідуальному плануванні зайнятості та підході «кейс-менеджмент».

До ухвалення цієї постанови всю увагу, час і сили співробітників ДСЗ було спрямовано на збирання даних і заповнення різноманітних форм. Нова модель надання послуг ґрунтується на запровадженні інституту кар’єрного радника. Такий висококваліфікований фахівець працює з кожним клієнтом окремо. Він зможе побачити й дослідити всі перешкоди, які стоять перед конкретною людиною на ринку праці, допоможе подолати їх. Радник спілкується із клієнтом, спостерігає і слухає, а не марнує час на заповнення непотрібних паперів. Ця особа буде орієнтиром, провідником та помічником для безробітного щоразу, коли він звертається по послуги із працевлаштування. Клієнт довірятиме тому, з ким уже говорив і хто підтримував його.

Попри чималу кількість безкоштовних і корисних послуг та програм, є клієнти, які йтимуть до ДСЗ виключно по виплати у зв’язку з безробіттям. Але навіть у такому разі служба зможе дати їм значно більше, ніж тільки гроші. Зрештою, компетенція кар’єрного радника полягає в тому, щоб пояснити: фінансова допомога не триватиме вічно і державна служба зайнятості має набагато більше послуг. Це означає, що необхідно розвивати компетенції кар’єрного радника, наголошує Валлі Корбанезе.