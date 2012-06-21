Спостерігаючи за центром Чумацького Шляху за допомогою радіотелескопа MeerKAT, астрономи зафіксували популяцію унікальних ниток, які пронизують багату молекулярним газом ділянку поблизу серця нашої Галактики. Аналіз зібраних даних показав, що деякі з радіо ниток зібрані в групи і розташовуються майже паралельно одина до одної. За подібну форму і наявність «струн» незвичайні об'єкти отримали неофіційну назву «нитки арфи».
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На думку астрономів, ці космічні «інструменти» створюються масивними зірками або пульсарами, що рухаються через впорядковане магнітне поле в центрі Чумацького Шляху.
«Коли світило перетинає пучки силових ліній, воно викидає високоенергетичні космічні промені, які рухаються в різних напрямках, випускаючи радіохвилі», – вважають автори дослідження, представленого в журналі The Astrophysical Journal Letters.
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Вчені відзначають, що вивчення цих дивовижних «радіоарф» дозволить краще зрозуміти, як космічні промені поширюються уздовж магнітних полів.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" уЧумацькому Шляху знайшли «колиску зірок».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»