Відкритий у межах Тижнів Німеччини в Харкові мурал створено на честь 25-ї річниці українсько-німецьких дипломатичних відносин і 27-річчя побратимства між Харковом і Нюрнбергом.
На картині, яку розмістили на будівлі на вулиці Пушкінській, зображено оленя, що лежить під Деревом життя. Ця тварина — символ, який асоціюється із сонцем, сходом, чистотою, відродженням, творенням і духовністю. Образ оленя пов’язаний з деревом через схожість його рогів з гілками. Вище написано слова німецького художника родом з Нюрнберга Альбрехта Дюрера, графічна спадщина якого — одна з найбільших в історії європейського мистецтва і за обсягом та значенням стоїть в одному ряду з графікою Леонардо да Вінчі й Рембрандта: «Немає ключів від щастя. Двері завжди відчинено».
«Мурал Dieoffenetьr («Відчинені двері») — міф Нюрнберга і Харкова, Дюрера і харківського малюнка. Це багаторівневий розпис, який на кожному рівні читається як естетика Дюрера. Двері спілкування між культурами завжди відчинено. Коли ми розмовляємо, співпереживаємо, творимо, займаємося дуже позитивними і цікавими справами», — розповіла старший викладач Харківської державної академії дизайну і мистецтв координатор конкурсу Дар’я Хрісанфова.
Вона пояснила, що означає Dieoffenetьr. За словами пані Дарини, малюнок переможців конкурсу — харківських художників Олексія Постульги та Олексія Філіппова, а також Дениса Стадника, став одним із перших символічних муралів, багаторівневим розписом, який потрібно розгадати.
Будинок на вулиці Пушкінській, 28 обрано для картини не випадково. Раніше ця вулиця мала назву Німецької, а навпроти будинку стояла німецька лютеранська храмова споруда — кірха. Будівлю в південнонімецькому стилі звели в 1913 році, а в 1958 році її було зруйновано.
Як розповів Генеральний консул ФРН у Донецьку Вольфганг Мессінгер, ця кірха стала свідком участі німців у розвитку Харкова. На вулиці Німецькій жили німецькі професори, викладачі Харківського університету, підприємці, які приїжджали до міста.
«Мурал у цьому історичному місці покликаний нагадати наступним поколінням про творчість Дюрера, зв’язок різних країн Європи, їхніх культур про те, що Харків і Нюрнберг пов’язує дипломатична дружба. Історичне усвідомлення породжує прагнення до будівництва сучасної України», — сказав Вольфганг Мессінгер.