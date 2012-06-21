У селищі Чаплинка Херсонської області введено в експлуатацію 72-квартирний житловий будинок за програмою «Власний дім». Це реконструйована незавершена адміністративна будівля райкому партії та райвиконкому. Вартість реконструкції — 25,887 мільйона гривень, загальна площа — понад 4,5 тисячі квадратних метрів. Це перший житловий будинок за останні 25 років, який побудовано в Чаплинці.
Новоселів з отриманням житла привітав голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, який зазначив, що введення в експлуатацію цього житлового будинку — результат співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інвестора.
Серед нових господарів квартир дев’ятеро освітян, семеро медиків, двоє поліцейських, семеро працівників бюджетних установ, 44 аграрії та три сім’ї учасників АТО. Ключі від однокімнатної квартири вручено й учасникові АТО Володимирові Танцу. Житло він отримав на безоплатній основі. У квартиру вартістю понад 270 тисяч гривень Володимир заселиться з дружиною й семимісячною дитиною.