На південному сході Чехії, в Моравії, археолог-любитель знайшов глиняний горщик з 74 золотими австрійськими дукатами і турецькими цехінами. Артефакти передано в колекцію Музею Південно-Східної Моравії міста Злін.
Вчені датували скарб серединою XVI — початком XVII століття.
«Ми можемо лише здогадуватися про походження скарбу. Це може бути як майно місцевого жителя, заховане під час Тридцятирічної війни, так і сховок одного з солдатів, до якого він так і не повернувся», — заявила виданню Novinky археолог музею Яна Лангова.
Відзначимо, що згідно з історичними свідченнями найманець-піхотинець в Тридцятирічну війну заробляв на місяць лише три срібних талера, кавалерист — п'ять талерів. На цю суму можна було купити півтора центнера хліба або 30 кілограмів м'яса. Для XVI - XVII століть такий золотий скарб був справжнім багатством.
За словами директора музею Павла Грубеца, на сьогоднішній день цінність монет «незліченна».
«На мою непрофесійному думку, скарб коштує мільйони, а винагорода може становити сотні тисяч крон», — додав директор музею.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»