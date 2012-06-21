Багато обставлену могилу людини початку ІІ-го століття нашої ери було виявлено в місті Угерскі-Брод, в південно-східній Чехії. Це найбагатша могила римської епохи, знайдена в Моравії.
Поховання було виявлено випадково під час каналізаційних робіт. На жаль, поховання було пошкоджене важкою землерийною технікою. Робітник виявив бронзовий предмет серед грунту в ковші свого екскаватора і повідомив про це в археологічне відділення Моравсько-Сілезького музею в Угерське Градіште. Будівельні роботи призупинили, коли археологи оглянули пошкоджений грунт, де виявили артефакт, який ідентифіковали як бронзовий піддон, а в грунті знайшли ще й бронзовий ківш.
Як з’ясувалося, знайдене археологами поховання виявилося могилою багатої людини, ймовірно це був римський воєначальник. Біля його ніг були бронзові шпори, а чотири бронзові пряжки закріплювали його одяг, який давно зіпсувався. На поясі було знайдено бронзову пряжку більшого розміру, а також бронзовий ніж з прикрашеною ручкою і кістяна брошка.
Ділянка могили, яку пошкодив екскаватор, також мала могильні предмети. Над головою померлого археологи розкопали розбиту керамічну посудину, в якій зберігався бронзовий горщик.
Ці бронзові артефакти не були зроблені на місці. Це був дорогий імпорт з Римської імперії, що говорить про те, що ця людина була людиною рангу, багатства і важливості. Знайдені речі досить багаті, щоб вони вказували на те, що, можливо, належали місцевим вождяч чи воєначальникам.
На час знайденого поховання Моравія була окупована німецькими племенами Кваді (лат. Quadi) — західногерманське плем'я з групи свевів, що жило в I ст. до н. е. вздовж Майна, а з початку н. е. до VI століття н. е. на північ від середньої течії Дунаю, а також по верхів'ях Ельби та Одеру — на території нижньої Австрії, Моравії, Західної Словаччини та Північної Угорщини. Кваді мали монархічну систему і управлялися королями з місцевої знаті.
Археологи вважають, що виявлена могила свідчить про поширення римських грошей і предметів розкоші навіть за межами офіційних кордонів Римської імперії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»