Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
«Допоможи ближньому», так називається благодійний проєкт, який здійснюють волонтери Черкас. Його мета — забезпечити в цей нелегкий час дешевими гарячими обідами дітей із неблагополучних родин та дорослих обласного центру, які цього потребують. А таких — чимало. Раніше такі діти харчувалися в школах та дитячих садках, однак через карантин тепер це стало неможливим.
До проєкту охоче долучилися місцеві підприємці, зокрема компанія, яка випускає продукцію під торговою маркою «Смаковинка», підприємці Р.В. Діскант та С.М. Діденко, молокозавод «Юрія», хлібокомбінат «Формула смаку», підприємство «Едельвейс», підприємці оптового ринку «Фермерський». Вони виділяють продовольчі товари та кошти. Страви готують досвідчені кухарі на базі їдальні черкаської загальноосвітньої школи №3. Лікар, призначений міською владою, вимірює температуру у всіх волонтерів та кухарів. Кожен кухар, який бере участь у проєкті, має всі необхідні дозвільні документи та медичну книжку.
Тільки 7 квітня волонтери приготували та розвезли понад 300 обідів. Планують збільшити кількість ланч-боксів до 600. Уже 9 квітня доведеться розвезти 600 ланч-боксів, оскільки місцева організація Товариства Червоного Хреста України також попросила допомоги для проблемних категорій населення. Але поки що волонтерам дуже бракує тих, хто міг би швидко доставляти їжу. А тому вони запрошують бажаючих долучитися до корисної благодійної справи.