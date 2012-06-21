Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Через небезпеку поширення коронавірусу та інших вірусних інфекцій весь комунальний громадський транспорт у Черкасах регулярно дезінфікують. Дезінфекція починається, як розповів директор комунального підприємства Петро Кучер, щодня з 18-ї години.
Салони тролейбусів обробляють засобом на основі активного хлору «Санітаб», який має широкий спектр дезінфекційної дії, виявляє бактерицидні властивості проти багатьох грамнегативних та грампозитивних бактерій. Цей засіб безпечний для життя та здоров’я людини. Такі заходи здійснюють за вказівкою оперативного штабу міськради боротьби з коронавірусом.