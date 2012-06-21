Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У перший день нового року до черкаських рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Черкасах, на вулиці Сумгаїтській з вікна 5-го поверху 9-ти поверхового житлового будинку випала 18-річна дівчина.
На місце події виїхали рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини, які, застосувавши спеціальні ноші, передали потерпілу працівникам швидкої медичної допомоги.
З переломом ключиці дівчину було госпіталізовано до 3-ї міської лікарні. Як повідомляють лікарі, нині стан потерпілої — задовільний.