Роман КИРЕЙ,
«Урядовийкурʼєр»
На площі біля торгово-розважального центру «Хрещатик» у Черкасах просто на очах у батька п’ятирічна дівчинка випала з атракціону батута-катапульти. На щастя, все закінчилося тільки подряпинами. Забоїв та переломів немає. Як розповів журналістам батько дівчинки Олександр Валієв, донька вже не вперше розважається на цьому снаряді.
Як удалося встановити журналістам із розмови з власником атракціону, інцидент стався через недосвідченість працівника, який погано закріпив дівчинку. До того ж уже замовлено нове, значно ефективніше кріплення, яке убезпечуватиме від падіння.
Батько до поліції з приводу падіння дитини не звертався. Працівник, який допустив інцидент, уже звільнився. Та й сам атракціон із площі прибрали. Але це не значить, що подібне не може статися в інших розважальних центрах.
Викликає занепокоєння ставлення до подібних розваг у відповідних службах міської ради та самих власників подібних атракціонів. Цілком очевидно, що, як сказано у «Правилах будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» ризики відвідувачів повинні бути унеможливлені або зведені до мінімуму за рахунок виконання запобіжних заходів. Яких? Про них і мали б розповісти відвідувачам як самі власники атракціонів, так і контролери з Держпродспоживслужби та управління інспектування міської ради.