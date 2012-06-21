Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За ініціативою ІТ-підприємця Віктора Євпака, в Черкасах створено школу комп’ютерної грамотності для людей поважного віку. Недавно відбувся її перший випуск. Протягом трьох місяців майже сотня черкаських пенсіонерів оволодівали навичками роботи з персональним комп’ютером.
Як зауважують самі випускники, вони значно підвищили свій рівень знань у сфері обчислювальної техніки та її використання, розуміння основ інформатики та значення ІТ-технологій у житті суспільства. Нині у школі розпочали другий набір слухачів. Бажаючих багато. Навчання стартує через кілька днів