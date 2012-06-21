Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Уночі з технічного поверху девʼятитиповерхового будинку по вулиці Надпільній у Черкасах долинали якісь незрозумілі звуки. Побоюючись крадіжки ліфтових кабелів, мешканці будинку викликали поліцію. Як прокоментував речник Управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко, подальші події показали, що люди не помилилися.
За його словами, намагаючись сховатися від поліцейського патруля, який приїхав, аби оглянути технічний поверх, невідомий чоловік спробував сховатися всередині вентиляційної шахти. Проте, коли, здавалося, небезпека бути виявленим минула, чоловік, який довго тримався на руках, ослаб, не втримався і, слизнувши по трубі, щільно застряг у вентиляційній шахті між 8 та 9 поверхами.
Оглянувши місце події, рятувальники спробували дістати чоловіка згори, через дах. На жаль, потерпілий настільки щільно застряг у отворі колодязя, що рятувальник, якого вниз головою спустили вниз, аби закріпити на тілі спеціальний пояс з мотузкою, зумів лише накинути рятувальну петлю на руки потерпілого. Проте подальші спроби підняти чоловіка мотузкою нагору припинили через нестерпний біль у суглобах потерпілого. Тоді рятувальникам довелося перейти до іншого варіанту надання допомоги.
За згодою власника однієї з квартир на 9 поверсі, рятувальники розбили частину стіни, всередині якої проходив повітропровід. Застосувавши перфоратор та дрібний інженерний інструмент, фахівці ДСНС пробили отвір, через який і звільнили невдачливого шукача пригод.
Загалом рятувальна операція в ніч на 13 січня тривала понад три години.
Після звільнення, чоловіка передали до рук лікарів швидкої медичної допомоги. Надавши первинну медичну допомогу, з попереднім діагнозом травматичний токсикоз або синдром тривалого здавлення, потерпілого доставили до міської лікарні.
Перевірку всіх обставин нічної пригоди займається оперативна група національної поліції.