Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області викрили підпільне виробництво фальсифікованих горілчаних напоїв в обласному центрі. Чималі ємкості та інше устаткування, транспортні засоби вказують на те, що виготовлення фальсифікату зі спирту невідомого походження тут було поставлене на широку ногу. Цікаво, що й реалізовували «продукцію» не з-під поли, а через роздрібну торговельну мережу та заклади громадського харчування на території області. Її можна було придбати й через сайти безплатних оголошень у мережі Інтернет.
Під час проведення обшуків із незаконного обігу вилучено понад 13 тисяч літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та три автомобілі, які використовували для транспортування фальшивого алкоголю.