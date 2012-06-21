Пересадка кісткового мозку для онкохворих — часто єдиний порятунок. Однак медичних закладів, де її можуть проводити, в Україні досі обмаль. У Черкаському обласному онкодиспансері нині розгорнули активну роботу для створення Центру аутологічної трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку з високодозовою хіміотерапією гемобластозів і великих пухлин.
Аутологічна трансплантація — це коли пацієнту пересаджують клітини власного кісткового мозку. Керівник медзакладу обласний онколог Віктор Парамонов переконаний: повноцінне функціонування такого підрозділу зможе врятувати життя багатьом людям. Для здійснення цієї мети залишається кілька кроків. Втілити проєкт допомагає обласна програма, завдяки якій у диспансері нині готують приміщення і комплектують оснащення.
Застосування сучасних схем цитостатичної терапії допомагає вилікувати або подовжити життя значній кількості пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями, пояснюють у диспансері. У 10—20% хворих стандартна хіміотерапія не забезпечує довготривалого протипухлинного ефекту. Один зі шляхів її подолання — збільшення дози цитостатичних препаратів, що спричиняє істотне ушкодження клітин кісткового мозку. До методів, які допомагають подолати токсичність хіміотерапії, якраз і належить пересадка власних стовбурових клітин периферійної крові.
На реалізацію програми з обласного бюджету надали 27 млн грн. На 14 млн грн уже проведено тендери для придбання необхідного устаткування.
Окрім того, для повноцінної роботи центру необхідні так звані чисті палати, які надійно захищатимуть хворих від зовнішнього впливу після хіміотерапії. Таких у диспансері нині облаштовано п’ять, а до кінця жовтня буде ще дві — для дітей.
Створений на базі диспансеру центр спеціальних лабораторних досліджень — надпотужний і акредитований майже на сотню досліджень. За словами лікарів, їм необхідне обладнання для відбору клітин, яке сподіваються одержати завдяки програмним коштам уже в жовтні. Найближчими днями очікують на обладнання для зберігання клітин. Держава допомагає з медикаментами. Хворі одержують їх безплатно через автоматизовану систему видачі. Кожна людина має змогу на інтернет-порталі диспансеру побачити залишки. Діти забезпечені медпрепаратами майже повністю. Дорослі в останні роки — на 60—70 %. Решту дає обласний бюджет або люди докуповують самостійно.
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