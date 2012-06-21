Пересадка кісткового мозку для онкохворих — часто єдиний порятунок. Однак медичних закладів, де її можуть проводити, в Україні досі обмаль. У Черкаському обласному онкодиспансері нині розгорнули активну роботу для створення Центру аутологічної трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку з високодозовою хіміо­терапією гемобластозів і великих пухлин.

Аутологічна трансплантація — це коли пацієнту пересаджують клітини власного кісткового мозку. Керівник медзакладу обласний онколог Вік­тор Парамонов переконаний: повноцінне функціонування такого підрозділу зможе врятувати життя багатьом людям. Для здійснення цієї мети залишається кілька кроків. Втілити проєкт допомагає обласна програма, завдяки якій у диспансері нині готують приміщення і комплектують оснащення.

Застосування сучасних схем цито­статичної терапії допомагає вилікувати або подовжити життя значній кількості пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями, пояснюють у диспансері. У 10—20% хворих стандартна хіміотерапія не забезпечує довготривалого протипухлинного ефекту. Один зі шляхів її подолання — збільшення дози цитостатичних препаратів, що спричиняє істотне ушкодження клітин кісткового мозку. До методів, які допомагають подолати токсичність хіміо­терапії, якраз і належить пересадка власних стовбурових клітин периферійної крові.

На реалізацію програми з обласного бюджету надали 27 млн грн. На 14 млн грн уже проведено тендери для придбання необхідного устаткування.

Досвідчені фахівці диспансеру допомагають пацієнтам подолати одну з хвороб століття. Фото з сайту ck-oda.gov.ua

Окрім того, для повноцінної роботи центру необхідні так звані чисті палати, які надійно захищатимуть хворих від зовнішнього впливу після хіміотерапії. Таких у диспансері нині облаштовано п’ять, а до кінця жовтня буде ще дві — для дітей.

Створений на базі диспансеру центр спеціальних лабораторних досліджень — надпотужний і акредитований майже на сотню досліджень. За словами лікарів, їм необхідне обладнання для відбору клітин, яке сподіваються одержати завдяки програмним коштам уже в жовтні. Найближчими днями очікують на обладнання для зберігання клітин. Держава допомагає з медикаментами. Хворі одержують їх безплатно через автоматизовану систему видачі. Кожна людина має змогу на інтернет-порталі диспансеру побачити залишки. Діти забезпечені медпрепаратами майже повністю. Дорослі в останні роки — на 60—70 %. Решту дає обласний бюджет або люди докуповують самостійно.

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