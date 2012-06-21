Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Згадайте, скільки всілякого добра з логотипами, назвами партій та прізвищами кандидатів у депутати з’являється напередодні виборів. Іноді такі речі довго муляють око, як дзеркала в ліфтах із висіченим на склі великими літерами прізвищем кандидата. Іноді — просто залишають по собі згадку, як гречка в пакетиках з логотипами партії. Є випадки, коли ніби й річ потрібна, наприклад, якісна парасоля, а використовувати її зась — бо навіть під час дощу хтось може не полінитися й сказати все про президента-втікача, агітація за якого на тій парасолі.
Саме для таких речей у Черкасах вирішили створити Музей виборчого трешу. Як повідомили журналісти «Суспільне. Черкаси», які разом з рухом «ЧЕСНО» і є ініціаторами незвичної ідеї, зараз саме триває збір експонатів. А планують відкрити музей наприкінці літа.
«Збираємо те, чим кандидати «обдаровували» електорат напередодні виборів з 1991 по 2019 роки. Це агітаційні матеріали: газети, плакати, календарики, канцелярське приладдя з політичними брендами, посуд, побутові предмети, окуляри, одяг, і навіть… насіння», – розповідає продюсерка Черкаської філії НСТУ Олена Баніна.
Не відмовляться організатори й від плакатів з написами «організовано, встановлено, проведено за сприяння …», дисків, відео- та аудіокасет від кандидатів. А ще з задоволенням приймуть задокументовані фото чи відео про факти прямого чи непрямого підкупу виборців.
Надсилати все це можна як в електронному вигляді, так і звичайною поштою на адресу «Суспільного» в Черкасах. Після проведення виставки, за потреби, всі експонати обіцяють повернути власникам. Здається, виставка буде корисною й новітнім кандидатам місцевих виборчих перегонів, що заплановані на цьогорічну осінь. Хтось із них, можливо, почерпне там ідею, як схилити виборців на свій бік, а хтось нарешті зрозуміє, наскільки такий підхід нівелює саму ідею чесного та непідкупного волевиявлення.