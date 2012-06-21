У Першій міській лікарні Черкас з’явився новий апарат для дроблення каміння в урологічних хворих. Схоже устаткування старого зразка досі було лише в деяких лікарнях України. Нині ж новий апарат для лікування сечокам’яної хвороби придбали і в Черкасах.
Як розповів лікар урологічного відділення Олександр Мариноха, дроблення камінців проводять без хірургічного втручання, дистанційним методом. Раніше для видалення каменів застосовували операції з розрізами на тілі або відправляли до Києва чи Кропивницького. Перші операції із застосуванням нового апарата пройшли успішно.
Суть цього методу в тому, що ударні хвилі дистанційно, без механічного втручання в організм діють на конкремент, роздроблюють його, а фрагменти виходять з організму природним шляхом — із сечею.
Нині один із найсучасніших апаратів у світі, який коштує близько 15 мільйонів гривень, — до послуг хворих обласного центру. Такий апарат останнього покоління, як кажуть у лікарні, єдиний в Україні. Майже 80 відсотків пацієнтів урологічного відділення мають сечокам’яну хворобу і потребують допомоги. Лікарі ведуть консультації з іноземними фахівцями, щоб використовувати нову техніку на повну потужність.
Лікування поки що не зовсім безплатне — пацієнт оплачує витратні матеріали. Добре було б, кажуть лікарі, якби й ці мінімальні витрати усунути.