Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині готуються широко відзначити 206-у річницю від дня народження видатного українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка.
Зокрема в обласному центрі на Театральній площі 9 березня відбудеться виставка під інтригуючою назвою «Ше в Че». Потім до мікрофона вийдуть ті, хто знає й декламує свої улюблені вірші Кобзаря і проведуть своєрідний марафон віршочитання. А ще черкащан чекають інтерактивні екскурсії «По сліду Шевченка» від директора Черкаського археологічного музею, відомого історика та археолога Михайла Сиволапа.