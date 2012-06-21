Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Черкаському обласному діагностично-консультативному центрі та в найбільших торговельних центрах міста в один із останніх жовтневих днів панувало особливе пожвавлення. Тут проходив обласний доброчинний інформаційно-просвітницький захід «Розпізнай інсульт». Як розповіли в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації, акція була спрямована на підвищення обізнаності населення з питань запобігання та профілактики інсульту.
У межах заходу студенти-волонтерами Черкаської медичної академії вимірювали артеріальний тиск, вагу та визначали індекс маси тіла всім бажаючим, роздавали інформаційні буклети про зміцнення здоров’я. Під час акції жителі міста мали змогу проконсультуватися з обласними лікарями, переглянути відеоролики та ілюстративний матеріал про симптоми та профілактику інсульту, здоровий спосіб життя. Медики розповіли й про першу допомогу при інсульті, вручили листи-пам’ятки з рекомендаціями обласних лікарів.