Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Завод KTD Group у Черкасах, де випускають конвектори, обігрівачі, електричні печі, готовий через місяць-два розпочати виробництво холодильників.
Про це повідомив президент компанії Олександр Громико. Тестове виробництво агрегатів тут уже налагодили. Планується, що за рік із заводського конвеєра сходитиме до 300 холодильників.
Спочатку масовий випуск холодильників намічався на 2017 рік, проте терміни вирішили посунути у зв’язку з необхідністю зміни проекту з урахуванням енергозберігаючих технологій, оскільки планується випускати енергозберігаючі холодильники класу «А++» та «А+++». Потім запуск переносився з огляду на необхідність вирішення низки технічних питань, зокрема з урахуванням складності виробництва.
Компанія працює на ринку побутової техніки вже понад 20 років. Це великий постачальник побутової техніки різних торгових марок на європейському ринку, частину продукції виготовляє на фабриках Китаю, Туреччини та Тайваню. За даними компанії, за цей період відкрито офіси в 13 країнах світу, зокрема в ОАЕ і Тунісі. Побутова техніка неодноразово відмічена престижними нагородами й призами. Як кажуть на заводі, колектив прагне створити для споживача доступний і високоякісний продукт, мета якого — зробити життя простішим та приємнішим.