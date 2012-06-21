Перший пам’ятник вітчизняній гривні встановили в Донецьку 2005 року. Оригінальний монумент було виконано у формі монети на ступінчастому п’єдесталі, що оточена золотим ореолом, який символізує її основу й стабільність. На жаль, через десяток років, під час окупації частини Донецької та Луганської областей, пам’ятний знак зник. Тепер на його місці тільки постамент і ореол.
Директор обласного відділення «Промінвестбанку» Валерій Ткаченко вирішив встановити подібний монумент у Черкасах.
Створення пам’ятника, над яким працювали конструктори Золотоніського машинобудівного заводу імені Лепсе, закінчили в серпні 2007 року. Його спочатку встановили на розі бульвару Шевченка та вулиці Героїв Небесної Сотні (тоді ще Леніна) на честь 15-річчя створення акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку. Згодом конструкцію перенесли до входу в його офіс.
Відтоді пам’ятний знак став візитною карткою черкаського відділення «Промінвестбанку». Та оскільки нині це єдиний у країні пам’ятник українській грошовій одиниці, він може згодом стати й візитівкою міста.