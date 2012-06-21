Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У Черкасах на вулиці Хоменка на жінку, яка поверталася з роботи, напав грабіжник. Він накинувся на жінку ззаду, зірвав із шиї золотий ланцюжок і кинувся швидко втікати. Ще був день, однак поблизу нікого не виявилося. Спроба наздогнати грабіжника самій 45-літній жінці виявилася не під силу.
Крик про допомогу почув юнак через відчинене вікно з другого поверху сусіднього будинку. Він, не роздумуючи, кинувся на допомогу постраждалій і побіг за втікачем. Незабаром наздогнав зловмисника. Останній легко здаватися не хотів і почав погрожувати ножем. Однак, незважаючи на погрози, юнак затримав його і передав працівникам поліції, які вже встигли прибути на місце нападу.
Затриманий виявився раніше засудженим жителем Черкас. Він уже відбував покарання за ч. 2 ст. 185, ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України. А нині є підсудним за ч. 3 ст. 185 ККУ.
Золотий ланцюжок повернули законній власниці. Грабіжник перебуває під охороною. А оперативники проводять розслідування інциденту. Відкрите кримінальне провадження.