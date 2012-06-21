Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомив на своєму сайті «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», з Черкаської міської інфекційної лікарні надійшло три екстрених повідомлення про випадки гострої кишкової інфекції. Захворілі діти — вихованці приватного дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) «Місто друзів».
Всі хворі діти госпіталізовані з попереднім діагнозом: гострий гастроентероколіт, їм надається відповідна медична допомога.
Фахівці провели епідеміологічне розслідування випадку групового захворювання. З метою встановлення причин його виникнення, спалаху та локалізації й ліквідації, для лабораторних досліджень відібрано зразки харчових продуктів, води, з об’єктів довкілля взято гігієнічні змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору, проведено бактеріологічне та вірусологічне обстеження персоналу дошкільного навчального закладу та контактних дітей садочка на кишкову групу інфекцій.
Проведено заключну дезінфекцію. Епідеміологічне розслідування групового захворювання триває.