Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У Черкасах під колесами іномарки загинула мати з чотирирічною дитиною. Скоїв ДТП п’яний водій БМВ, який із шаленою швидкістю вискочив на перехрестя.
Як стало відомо журналістам, це харків’янин. Виявилося, що чоловік не вперше намагається уникнути відповідальності за ДТП. Із минулого року перебуває у розшуку Києво-Святошинським відділком поліції з приводу залишення місця аварії. Подробиці затримання в поліції поки не коментують.
Особовий склад Головного управління Національної поліції в Черкаській області висловив співчуття колезі, співробітнику поліції, дружина та малолітній син якого загинули в результаті цієї смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Вона сталася на перехресті вулиць Чорновола – Чайковського. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення, затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового Eтримання.